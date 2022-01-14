مصرع 9 أشخاص وإصابة 45 في حادث خروج قطار عن مساره بالهند

عثر رجال الإنقاذ في الهند على 9 جثث أثناء قيامهم بإزالة 12 عربة قطار متضررة إثر خروج قطار عن مساره في ولاية غرب البنغال الهندية، مساء أمس، وأوضح راجيف جين، المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية في الهند، اليوم، أن 45 شخصًا على الأقل أصيبوا في الحادث عندما انحرفت العربات عن القضبان وانقلبت ثلاث منها.

وأضاف المسؤول في وزارة السكك الحديدية الهندية، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن أعمال الإنقاذ اكتملت وجرى تنظيف المسار لاستعادة خدمات القطارات في المنطقة.

وأظهرت صور من مكان الحادث ركابا عالقين بين القطع المعدنية الملتوية والأنقاض بينما حاول رجال الإنقاذ إخراجهم، حيث كان القطار في طريقه إلى «جواهاتي» في ولاية أسام من بيكانير، بحسب الوكالة الأمريكية.

الحكومة الهندية تعد بتعويض الضحايا

وأفادت الشرطة الهندية، بأن جميع المصابين يعالجون في المستشفى، فيما أكدت وزارة السكك الحديدية في الهند أنه يجرى التحقيق في سبب الحادث، وأكدت أن الحكومة ستقدم تعويضات مالية لأسر القتلى وجميع المصابين.

أزمة السكك الحديدية في الهند بسبب معايير السلامة

وكانت معايير السلامة مصدر قلق مستمر في نظام السكك الحديدية الذي تديره الدولة، والذي يشغل 9 آلاف قطار ركاب وينقل حوالي 23 مليون مسافر يوميًا، ويذكر أنه في عام 2016، لقي 127 شخصًا حتفهم عندما خرجت 14 عربة قطار عن مسارها في ولاية أوتار براديش في واحدة من أسوأ حوادث القطارات في الهند.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر، إن «أفكاره مع العائلات الثكلى»، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتعاني شبكة السكك الحديدية الواسعة في الهند من تقادم البنية التحتية وسوء الصيانة، وهي عوامل غالبًا ما تكون مسؤولة عن الحوادث، بحسب شبكة سي إن إن، وفي عام 2020، لقي ما يقرب من 12000 شخص مصرعهم في أكثر من 13000 حادث قطار في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتقرير صدر العام الماضي عن المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB).