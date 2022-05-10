بعد قليل.. نظر استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، بتغريمه مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية.

التحرش بفتاة إلكترونيا

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن اليوتيوبر، بالتحرش إلكترونيا بفتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها أن تذهب معه إلى فيلته، بعدما أعلن عن احتياجاته لفتاة تشارك في تصوير أحد الفيديوهات.

إحالة المتهم للمحاكمة

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، اليوتيوبر أحمد حسن، إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما وجهت له تهمة التحرش بفتاة جنسيا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إرسال رسائل منافية للآداب عبر الرسائل الخاصة وطلب منها الذهاب لفيلته الخاصة، وبعدها ظهرت إحدى الفتيات التي تدعي «سما» في مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها، وطلبه أن تأتي معه إلى فيلته الخاصة.

ظهور المتهم في مقطع فيديو

وتحدثت الفتاة خلال مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وجود عدد من «الإسكرينات شوتس» من المحادثات بينها وبين المتهم اليوتيوبر أحمد حسن، وكان ذلك بعدما شاهدت «ستوري» عبر تطبيق الواتس آب، ويعلن فيه عن احتياجه لفتاة في سن من 20 إلى 35 عاما، لفيلم قصير وفيديو سيتم تصويره، فأعلنت عن رغبتها في في المشاركة، فطلب منها إرسال صورها له وأن تذهب معه إلى فيلته الخاصة.

وبعدها ظهر المتهم أيضا في مقطع فيديو مع زوجته «زينب»، ونفي الاتهامات الموجهة له، قائلا: «ممكن أي حد يزور أي محادثة»، واستعرض عددا من الاسكرينات المزيفة، مؤكدا أنّه بإمكان أي شخص فعل ذلك.