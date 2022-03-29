نظر طعن اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه 10 مايو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وتحديد جلسة 10 مايو لنظر الطعن.

قضية أحمد حسن

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، أنّ المتهم أحمد حسن «يوتيوبر»، تحرش إلكترونيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإحالته للمحكمة الاقتصادية، بعد ظهور إحدى الفتيات وتدعي «س. أ»، في مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها، وطلبه أن تأتي معه إلى فيلته الخاصة.

وخلال الفيديو، تحدثت الفتاة عن وجود «سكرينات شوتس» من المحادثات بينها وبين المتهم أحمد حسن، ولم ينتظر المتهم حتى ظهر أيضا هو الآخر في مقطع فيديو مع زوجته «زينب»، ونفي الاتهامات الموجهة له، قائلا: «ممكن أي حد يزور أي محادثة»، واستعرض عددا من الاسكرينات المزيفة، مؤكدا أنّه بإمكان أي شخص فعل ذلك.