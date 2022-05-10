سكرتير الصحفيين يرثي السعدني: الأهرام فقدت جوهرة ثمينة من كنزها المهني

قال أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين إنَّ مؤسسة الأهرام فقدت برحيل الكاتب الصحفي عزت السعدني «جوهرة ثمينة من كنزها الصحفي، نادرًا ما يجود الزمان بمثلها»، ناعيًا الكاتب الراحل الذي وافته المنية أمس الإثنين إثر وعكة صحية مفاجئة.

وفاة عزت السعدني

وجرى دفن جثمان الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني مؤسس مجلة علاء الدين، عصر أمس بمسقط رأسه في القناطر، ومن المقرر أن يتمّ تلقي العزاء بعد مغرب يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وقال «عبدالمجيد»، في بيان أصدره: «تغمد الله الكاتب الصحفي القدير الأستاذ عزت السعدني برحمته وأسكنه فسيح جناته، تتلمذ على يديه أجيال، وأثرى العمل المهني بتحقيقاته الإبداعية كل سبت، برحيله اليوم فقدت مؤسسة الأهرام، جوهرة ثمينة من كنزها المهني، جوهرة مهنية وطنية، نادرًا ما يجود الزمان بمثلها، وبمثل الراحل من الأجيال المتعاقبة، صنعت الأهرام وغيرها من مؤسساتنا القومية تاريخها».

الصحافة المصرية

وأضاف «عبدالمجيد»: «نعزي أسرة أستاذنا الراحل، وأسرة مؤسسة الأهرام، وأسرة الصحافة المصرية، بل والصحافة العربية، لفقد هذه القيمة العظيمة، سائلين للراحل الرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

مجلة علاء الدين

وكان حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، قد أوضح في تصريح سابق لـ«الوطن» أنَّ الكاتب الصحفي الراحل قضى من عمره 50 عامًا في مؤسسة الأهرام وعمل بصمت لا سيما أنه من الرعيل الأول الذي ساهم في نهضة مؤسسة الأهرام، إذ عمل مع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وغيره من كبار الكتاب في مهنة الصحافة.

وأضاف «الزناتي» أنَّ عزت السعدني صاحب أشهر تحقيق في الصحافة المصرية وهو تحقيق السبت في صحيفة الأهرام الذي كسر فيه كل قواعد التحقيق النمطية، وجمع فيه بين كل ألوان وأنواع الكتابة الصحفية من الحوار والتقرير وغيرها.