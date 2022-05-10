فرض حظر تجول في سريلانكا بعد مقتل 5 أشخاص في مظاهرات عنيفة ضد الحكومة

أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم، فرض حظر تجوال في البلاد، وقامت بنشر آلاف من قوات الشرطة، بعد موجة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد، أمس، تسببت في مقتل 5 أشخاص، على خلفية الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها البلاد بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

وشهدت البلاد احتجاجات عنيفة وغاضبة من قبل آلاف المتظاهرين في العاصمة السريلانكية، وصلت إلى التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء «ماهيندا راجاباكسا» الرسمي في كولومبو، والذي تقدم باستقالته أمس، واقتحامه خلال الليل، ما جعل قوات الشرطة تلجأ إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لصد الحشود.

نقل رئيس الوزراء المستقيل لمكان آمن

وقال مسؤول أمني كبير في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، إن قوات الجيش نقلت رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن في عملية تمت قبل الفجر، لافتاً إلى أنه تم ضبط ما لا يقل عن 10 قنابل حارقة كانت تستهدف المجمع السكني الرسمي لرئيس الوزراء السابق.

واستمرت المظاهرات الاحتجاجية في البلاد قبل أسابيع قليلة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي بدأت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، والذي انعكس على توقف حركة السياحة في البلاد، والتي تعد المصدر الرئيسي للدخل.

وتقدم عدد كبير من وزراء الحكومة السيريلانكية بالاستقالة على خلفية هذه الاحتجاجات، فيما استمر رئيس الحكومة في منصبه، حتى اندلعت ضده احتجاجات عنيفة، وزاد من حدتها الهجوم الذي قام به أنصار رئيس الوزراء ضد المعارضين بالعصي والهراوات، ما دفعهم إلى اقتحام منزل رئيس الوزراء، الذي اضطر في النهاية إلى تقديم استقالته.

سقوط 5 قتلى

موجة الاحتجاجات العنيفة، التي تسببت في مقتل 5 أشخاص، جعلت قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين فضلا عن استخدام خراطيم المياه، مُعلنة فرض حظر تجول فوري في العاصمة السريلانكية كولومبو.