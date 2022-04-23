«رمضان في العالم».. عادات وطقوس الشهر الكريم بدولة سريلانكا

استعرضت الإذاعية مي إيهاب، خلال حلقة اليوم من برنامجها «رمضان في العالم»، على الراديو «9090»، الذي يكشف عادات وتقاليد وطقوس الشهر الكريم في العالم أجمع، عن طقوس شهر رمضان في سريلانكا، فذكرت أن الدين الرسمي في دولة سريلانكا هو البوذية، لكن هذه الدولة بها أعراق وثقافات كثيرة جدًا، وبها 2 مليون مسلم، فضلًا عن أن هناك حرية في سريلانكا في كل الأديان، وكل شخص له الحرية في ممارسة شعائر دينه.

تنظيف الشوارع والساحات منذ شهر شعبان استعدادا للتراويح

وأضافت «إيهاب»، أن المسلم في سريلانكا يشعرون بشهر رمضان وكل الأعياد الإسلامية مثلها مثل البلاد الإسلامية تمامًا، إذ يقومون بالعمل على تنظيف الشوارع والساحات منذ بداية شهر شعبان؛ من أجل الاستعداد لصلاة التراويح وصلاة العيد، وحينما يتم إعلان ثبوت هلال رمضان تُضيء كل الساحات والشوارع والمساجد، ويطلقون الألعاب النارية في السماء، كما أن كافة المطاعم تغلق طوال اليوم، ولا يتم فتحها قبل صلاة التراويح.

صلاة التراويح أكثر من 20 ركعة

وأشارت إلى أن التجار يقومون بفتح مطاعم صغيرة بجوار كل مسجد أو ساحة صلاة، كما أن المصلين يقومون بالإطالة في صلاة التراويح لأكثر من 20 ركعة، ومن بعدها تبدأ دروس دينية حتى صلاة الفجر، فيما يوجد لديهم أيضًا شخصية المسحراتي، إذ حينما يحين موعد السحور يقوم الشخص بالمرور من الشوارع وضرب الدف، ويقومون بتجهيز الأرز والشوربة في المساجد الكبرى، كما أن الأهالي يرسلون الأطعمة ووجبات الإفطار للمساجد.