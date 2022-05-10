تسليم 3106 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لتسليم 3106 عمال غير منتظمين، وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية من المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، علاء ناصف، مدير المديرية، والدكتور حسين كامل، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

تأمين العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية

وقال الوزير في رسالة وجهها للحضور، إنّ تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، كاشفا عن أنّه جار حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدّم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة كفر الشيخ، على هذا الجهد الطيب، طالبا منهم مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

دعم الاقتصاد القومي

من جانبه، وجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ: «اليوم نسلم 3106 وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، حيث تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي».

وأكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير سبل الرعاية له، خاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدا أنّ العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وفي ذات السياق، استعرض علاء ناصف، مدير المديرية، ما جرى تنفيذه من إنجازات للعمالة غير المنتظمة المسجلة بها، والمنح الدورية الأربعة التي تم صرفها في عيد العمال، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ، والمولد النبوى الشريف.

ونقل مدير المديرية في مستهل كلمته، شكر وتحيات وزير القوى العاملة لمحافظ كفر الشيخ، على رعايته احتفالية تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، فضلا عن الجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة أبناء كفر الشيخ والتي أصبحت واقعا ملموسا يشعر به الجميع.