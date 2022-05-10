وزيرة الهجرة تستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بحضور النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، والسيد شريف النسيري من أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لمناقشة التعاون في سبيل تعزيز الخدمات المقدمة لشباب المصريين بالخارج في مختلف المجالات.

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، بحرص القيادة السياسية على ربط المصريين بالخارج بالوطن، والتأكيد على توعية الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل، وعلى عاتقهم مهمة كبرى من توضيح حقيقة ما يتم إنجازه في مصر بين أقرانهم في الدول التي يقيمون بها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى اهتمام الوزارة بربط الشباب بالخارج بالوطن ضمن ملتقيات الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، التي تقيمها الوزارة في إطار المحور الخاص بالتوعية والحماية، من أجل تعريف الشاب المصري في الخارج بالأمن القومي وتحديات المرحلة الراهنة، مشيرة إلى التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتعريف الشباب بمقتضيات الأمن القومي المصري، والتحديات الراهنة، بجانب توعيتهم بأهمية الترويج لمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية المصريين بالخارج، واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر لتنمية مستدامة.

وأضافت «نبيلة» أن هذه الملتقيات يتم عقدها بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والآثار والبيئة، وتم تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها، مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب زيارة المعالم السياحية والمشروعات القومية ولقاء الإمام الأكبر أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، وزيارة مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، وغيرهم.

وتابعت «نبيلة» أنه تم استعراض تجربة مركز وزارة الهجرة للحوار للطلاب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE، والذي تم تدشينه في يناير 2021، ليكون مظلة حوارية لشبابنا في الخارج، لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة، حيث تناول اللقاء أبرز فعاليات المركز، والتي تم تنفيذها على الأرض ورقميا خلال تداعيات جائحة كورونا، حيث تنوعت ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.

من ناحيته، أشاد كل من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير عضو مجلس النواب، بما تبذله وزارة الهجرة من جهد في سبيل تلبية احتياجات المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بربط شباب الأجيال المصرية الناشئة خارج مصر بوطنهم، والعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية في نفوس هذه الشريحة الهامة، وتعريفهم بمحددات الأمن القومي المصري.

وأكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل لتوعية الشباب وتعريفهم بتاريخهم وهويتهم وتخصيص برامج وأنشطة تناسب الأجيال الجديدة وفكرها المتطور وحماسها المتزايد حتى تنشأ على الارتباط بالوطن وبالاستفادة من جهود رموز الجاليات الذين يقومون بأنشطة مميزة متجددة.

وبدوره، أشاد شريف النسيري، أحد أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بما توليه القيادة السياسية من عناية بالمصريين بالخارج والحرص على إدماجهم في خطط الدولة للتنمية، مثمنا ما يقوم به المصريون بالخارج من جهود وطنية مخلصة، باعتبارهم سفراء الوطن بالخارج.

وأوضح «النسيري» أهمية تعزيز مشاركة المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم وعلمهم في بناء الجمهورية الجديدة.