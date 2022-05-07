وزيرة الهجرة ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجميع العاملين بالوزارة، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة نتيجة الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف أحد نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة خلال تصديهم للهجوم الغاشم.

وزيرة الهجرة: الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن

وأدانت وزيرة الهجرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن والزود عن مقدراته، وأن دمائهم الطاهرة لن تضيع سدى وستظل تضحياتهم زادًا للمصريين في الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهد.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا

وأكدت وزيرة الهجرة أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا في مواصلة عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، ولن تنال من وحدة الشعب المصري، داعية الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.