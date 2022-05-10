تأجيل أولى جلسات المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالمعادي لـ 12 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي، لدائرة يوم الخميس 12 مايو مع استمرار حبس المتهم.

حبس المتهم

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

إحالة للجنايات

كما أمرت النيابة العامة بتقديم المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.

بداية البلاغ

وبالتزامن مع الواقعة، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجني عليه يشكو بتضرره من المتهم بعدما تعدى عليه وأحدث به عدد من الإصابات، وعليه تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وشهد المجني عليه أنه حال مباشرة عمله كفرد أمن بأحد المجمعات السكنية على البوابة، فوجئ بعدد 4 أشخاص يطلبون منه الدخول إلى المجمع السكني، فاستوقفهم وطلب منهم الاستعلام عن سبب دخولهم، فأبلغوه أنهم سيذهبون لإصلاح سيارتهم وذلك دون الوقوف على اسم الشخص الذين سيصلحونها لديه.

وعليه طلب المجني عليه منهم الاتصال التليفوني به، وبعد مهاتفته أمره بإدخال المتهمين فسمح لهم، ولكن فوجئ بالمتهم بعد ذلك ينهره ويتعدي عليه بالضرب والسب محدثا به إصابات بسبب استيقافهم، وناظرت النيابة العامة الإصابات الموجودة بالمجني عليه واطلعت على التقرير الطبي وما حرر به، فضلا عن الاستماع إلى شهادة عدد 3 أشخاص من سكان المجمع السكني والذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب وإصابته، كما أنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم.

التحريات تثبت صحة الواقعة

بعمل التحريات التي أجرتها الشرطة، تبين صحة حدوث الواقعة على النحو المبين من أقوال الشهود والمجني عليه، كما تم الاستعانة من قبل النيابة العامة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبفحصها تبين ما حدث بالواقعة وملابساتها منذ بدايتها وحتي تعدي المتهم على المجني عليه دون رد منه أو محاولة الدفاع عن نفسه والاعتداء على المتهم، وعليه أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام إحالة المتهم للمحكمة الجنائية العاجلة عما نسب إليه.