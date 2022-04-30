3 تهم تواجه المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند المعادي

لم يمر سوى 72 ساعة على واقعة الاعتداء على «محمد .م»، فرد أمن بـ كمبوند في المعادي، بالضرب والصفع والسحل أثناء تأدية عمله، بعد أن تفاجأ بوجود سيارة بها 4 أشخاص يريدون دخول الكمبوند، دون أن يوضح رقم العقار المحدد أو الشخص الذي سيتوجه إليه بالداخل، الأمر الذي رفضه المجني عليه، تنفيذا للتعليمات من قبل شركة الأمن، وأمر النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

3 تهم تواجه المتهم

جاء بتفسير بيان النيابة العامة التهم الموجهة للمتهم التي جاءت كالتالي: استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به.

من جانبه، أوضح عبد الرازق مصطفى، الخبير القانوني، العقوبات المتوقعة في تلك التهم المنسوبة للمتهم، ما نصت عليه مادة 240 من قانون العقوبات بحبس المتهم مدة لا تزيد عن سنة، أو على حسب الجُرم الذي سببه المتهم بحق المجني عليه، أما لو فيه سبق وإصرار في الضرب وقتها تكون العقوبة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تجاوز الـ300 جنيه، أما العقوبة التي تخص استعراضه القوة والتلويح بالعنف، أقصى عقوبة لها بموجب المادة 375 من قانون العقوبات، حبس عام.

العقوبات المتوقعة على المتهم

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة السب بما ورد في المادة 306 من قانون العقوبات لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون، فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.

أركان الجريمة يقوم السب العلني على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي، وبالنسبة للركن المادي يقوم على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه، أما الركن المعنوي يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب، هذا الفعل 6 أشهر أقصى عقوبة له.