بعد واقعة فرد أمن «الكمبوند».. كيف تتصرف عندما تتعرض لموقف مشابه

أثار فيديو التعدي على فرد الأمن بـ«كموبند المعادي» في الأيام الماضية غضب المصريين خاصة بعد ضربه عدة مرات أمام الناس في الفيديو الذي بثه أحد الأشخاص لكشف هذا الفعل المشين الذي أعاد صورة جاهلية من مشاهد الأسياد والعبيد.

وبثت «الوطن» فيديو مع أيمن محفوظ المحامي بالنقض والذي قال إن الجاني أصاب المجتمع كله في مقتل، وبالرعب في أن هناك جناة قد يكون أي منا أحد ضحاياهم.

وأضاف «محفوظ»: «لكن لأننا في دولة مؤسسات فقد جرى رصد الفيديو وإصدار قرارًا فوريًا بالقبض على المجرم الجاني، وإحالته محبوسًا للمحاكمة عاجلة ويواجه الجاني عده اتهامات، وهي البلطجة واستعراض القوه والضرب والسب».

الحبس مدة سنة

واستكمل: «طبقا لنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».

وفي جميع الأحوال يقضي بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقًا لنص الماده 242 عقوبات بالإضافه لجرائم السب والقذف والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.