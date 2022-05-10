«معلومات الوزراء»: 37 مليون مصري أكبر من 16 عاما يمتلكون حسابات مالية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديد عن تطور الشمول المالي في مصر، جاء فيه أنّ 56% من المصريين، أي نحو 37 مليون شخص، في الفئة العمرية 16 عاما فأكثر، يملكون حسابا للمعاملات المالية، سواء كانت حسابات بنكية، أو محافظ إلكترونية، أو بطاقات دفع مُسبقة بنهاية 2021.

26 مليون بطاقة مسبقة الدفع

وأوضح الإنفوجراف بحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ 16 مليون امرأة في مصر تمتلك حساب معاملات مالية بمعدل نمو 171%، بنهاية 2021، فضلا عن وصول أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 26 مليون بطاقة، بمعدل 40 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن.

محافظ الهاتف المحمول

وتابع الإنفوجراف، أنّ أعداد محافظ الهاتف المحمول في مصر، وصلت إلى 25.2 مليون محفظة للهاتف المحمول، بمعدل 39 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

ووصل عدد نقاط الإتاحة المالية إلى 1.073 نقطة لكل 100 ألف مواطن، سواء كانت فروعا لمؤسسات مالية، أو ماكينات صراف آلي، أو نقاط بيع إلكترونية، أو مقدمي خدمات الدفع، وذلك بنهاية 2021.