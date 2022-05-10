غادة طلعت: أصعب أدواري كان زوجة الإرهابي في مسلسل الاختيار 2.. «فيديو»

قالت الفنانة غادة طلعت، إن الأهم من دقائق الظهور على الشاشة، هو الدور الذي يلعبه الممثل، والمقياس بالنسبة لها يعود للتأثير، ومدى شعور المتفرج به، وإذا كان الدور صعبا فهو أفضل، ولطالما تمنت أن تكون المشاهد أكثر صعوبة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، مشيرة لمشاركتها في مسلسلي المشوار مع الفنان محمد رمضان، وملف سري مع الفنان هاني سلامة، ولاقت أدوارها إعجاب كثير من النقاد، وعبروا عن ذلك على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة طلعت: الفنان محمد رمضان بسيط جدا ومتواضع

ولفتت الفنانة غادة طلعت إلى أن الفنان محمد رمضان «بسيط جدا ومتواضع»، وأنها كانت حزينة بعد انتهاء عملها في المسلسل: «لما اتعاملت معاه لقيته شخض بسيط جدا، وأبسط من اللي قدامه كمان، والعمل مع محمد ياسين مختلف تماما وكنت سعيدة بيه».

أحد أصعب المشاهد التي قدمتها كان في مسلسل الاختيار الجزء الثاني

وأضافت الفنانة غادة طلعت خلال حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، والإعلامية سلمى عادل ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» أن الشخصيات التي تقوم بأداء أدوارها تقوم بمذاكرة الشخصية على فترات طويلة مشيرة إلى أن أحد أصعب المشاهد التي قدمتها كان في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، حين قدمت دورا لزوجة إرهابي.

المشاعر الصادقة سيكون لها دور في نجاح الممثل

وأشارت الفنانة غادة طلعت إلى أن المشاعر الصادقة سيكون لها دور في نجاح الممثل، والعكس بالعكس، مؤكدة أنها تذاكر أوراقها بشكل جيد، وفي مشهد سقوط زوجها الإرهابي في مسلسل الاختيار في الجزء الثاني، كان المكتوب للدور أنه سيسقط وسط صراخ، لكنها قامت بإضفاء تفاصيل لها علاقة بالمشهد ليكون أكثر تأثيرا.