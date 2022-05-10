مصطفى سالم يطالب وزير الآثار بكشف حقيقة وجود مخالفات بالمتحف المصري

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي ضد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن ما تردد عن وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير.

مصطفى سالم: نقل مدير المتحف المصري تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، في طلب الإحاطة أنَّ هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد على فهمي، مدير المتحف المصري الذي أكّد أنَّ هناك تجاوزات ومخالفات عديدة فى الشق الأثري والفني والمالي بالمتحف المصري، مناشدًا الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديدة، كما أكّد أيضًا أنه قد صدَر له قرار نقل تعسفي بعد كشفه لهذه المخالفات أمام كل الجهات المعنية وأمام وزير الآثار شخصيًا.

مصطفى سالم يطالب وزير الآثار بالرد على التجاوزات التي كشفها مدير المتحف المصري

وطالب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج، وزير السياحة والآثار بالتوضيح والرد على ما أثاره مدير المتحف المصري لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفراده عن غيره كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع لعصور فرعونية مختلفة، داعيًا لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة.