مصطفى سالم: حياة كريمة تجسيد حقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق للعدالة

قال النائب مصطفى سالم نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أهم المشروعات التنموية فى العالم، و لا تقل في أهميتها عن مشروعي السد العالي، وقناة السويس، لا سيما أنها تساهم في تغيير حياة قطاع كبير من المواطنين في كل ربوع مصر، من خلال توفير حياة كريمة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بشهادة المؤسسات الدولية، وكبار خبراء التنمية في العالم.

تخفيف العبء عن المواطنين

أشار «سالم»، إلى أن المبادرة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، لدورها المهم فى سد الفجوات التنموية في الخدمات بين القرى والمدن من ناحية، وبين المحافظات من ناحية أخرى، بما يحقق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك على هامش اللقاء التشاوري لعرض خطط وتصور المشروعات التي من المنتظر تنفيذها بقرى ونجوع طهطا خلال المرحلة المقبلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذي عقد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بحضور النائب مصطفى سالم وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا وممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن الدائرة الرابعة بسوهاج، والقيادات الطبيعية بقرى طهطا.

تجسيدا حقيقيا لحقوق الإنسان

أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته، أن المبادرة تعد تجسيدا حقيقيا لحقوق الإنسان، لما تمنحه للإنسانية من خدمات، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على توفير عدة فرص عمل، أثناء تنفيذ المشروع، وحتى بعد التشغيل.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة، تدرس بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، إنشاء مشروعات استثمارية صغيرة، تقوم على خصائص كل قرية، بما يدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم، للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، بما يمنح المجتمع المحلي الشعور بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، خاصة أن الدولة كانت خصصت 600 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المبادرة على ثلاث مراحل.

ولفت «سالم»، إلى أنه من المنتظر أن تصل المبالغ المخصصة للمبادرة إلى تريليون جنيه، مشيرا إلى أن كل مركز من مراكز محافظة سوهاج، التي يجرِ تنفيذ المبادرة بها، خصص لها من 3 إلى 5 مليارات خلال المرحلة الأولى قابلة للزيادة.

حياة كريمة بالقرى والنجوع

وأكد أن المبادرة تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يدعم الثقة في كل مؤسسات الدولة، منوها بأهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة، من خلال المتابعة والمراقبة الشعبية للجان التي جرى تشكيلها، لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، لإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة، لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وقدم سالم الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة والمحافظة، على المضى بخطوات ثابتة، نحو تنفيذ مشروعات المبادرة بكل القرى والنجوع بالتوازي، وارتفاع نسب الإنجاز في العديد من المشروعات.