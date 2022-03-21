مصطفى سالم: تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16جنيها يساعد في ضبط الأسعار

فسّر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، قائلا إن مصر جزء من العالم ولديها ارتباطات قوية بالاقتصاديات العالمية، ومع اتجاه العالم كله إلى رفع أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم الذي أصاب اقتصاديات العالم، اتخذت مصر هذا القرار، بعدما تأثرت من الحرب الروسية والأوكرانية.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية، كان من المتوقع بناء عليها، أن يتجه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة، ومصر لم تكن الوحيدة التي اتخذت مثل هذه القرارات.

دول خليجية سبقتنا إلى قرارات المركزي

وتابع: «سبقتنا بعض الدول الخليجية الشقيقة إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية»، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها يساعد الدولة في ضبط الأسعار.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكلفة الفائدة مرتبطة بسعر الدولار؛ فبعد ما رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة 25.%، فإن السلع حول العالم تأثرت، وبالتالي كان لا بد من زيادة الفائدة لأنها مرتبطة بسعر الدولار.

أهمية الاصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن التضخم ارتفع في معظم دول العالم، ووصل بمصر إلى نحو 10%، وهذا الأمر له ارتفاع غير مسبوق لكن في حدود المعدلات التي يمكن السيطرة عليها، مشددا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية وتحمل تبعاته الشعب المصري كان له أثر كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأدت إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في المرحلة الماضية.