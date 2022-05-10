فرد الأمن ضحية الاعتداء في المعادي: «أعصابي تعبانة»

قال فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء من أحد الأشخاص، بعد رفض دخوله للكمبوند الذي يعمل على حراسته بمنطقة المعادي بالقاهرة، إلا بعد الاستعلام منه عن سبب دخوله، في أثناء حضور أولى جلسات محاكمة المتهم في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم، إنه يرفض التعليق مرة أخرى على الواقعة، معقبًا: «أنا أعصابي تعبانة ومش هقدر اتكلم في الموضوع لأنه أثر عليا نفسيا».

المتهم رفض التعليق على الواقعة

وعقدت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف، صباح اليوم الثلاثاء، وحضر فرد الأمن المجني عليه، وظهر على وجهه علامات الحزن عما حدث له، ودخل إلى قاعة المحاكمة لحضور الجلسة مرتديا بنطال وقميص، بصحبه محاميه اللذان رفضا أي تعليق على القضية مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر حضر المتهم مرتديا قميص وبنطال من قسم الشرطة، ورفض المحامي الخاص به أيضا التعليق على أي شيء يخص الواقعة.

تأجيل القضية

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم، جلسة اليوم بسبب حدوث بعض التغيرات في القضية، وجرى تأجيلها لجلسة يوم الخميس القادم 12 مايو، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة

وبعد انتشار مقطع فيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة المعادي، بعد أن رفض دخوله للمجمع السكني إلا بعد الاستعلام منه عن سبب الدخول، ويقوم بضربه وسبه وذلك دون رد منه أو حتي محاولة الدفاع عن نفسه، رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام مقطع الفيديو، وبعد 72 ساعة من انتشاره، تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تضرر فرد الأمن من المتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به، وبالتزامن مع الواقعة تلقت النيابة بلاغا من المجني عليه يشكو فيه بتضرره من المتهم بعدما تعدي عليه وأحدث به عدد من الإصابات موجودة بتقرير أرفقه في القضية.