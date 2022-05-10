«المدفعجية» يكشفون حقيقة انفصالهم مؤخرا: «كل واحد حر»

ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، عن انفصال أعضاء فرقة المدفعجية عن بعضهم، واتجاه كل فرد إلى العمل بمفرده وتقديم أعمال غنائية خاصة بكل عضو على حدى.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف ديزل أحد أعضاء فريق المدفعجية حقيقة الأنباء المتداولة بشان انفصال الفرقة، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنهم لن ينفصلوا وسيظلون يعملون مع بعضهم البعض تحت اسم فرقة «المدفعجية».

حقيقة انفصال فريق المدفعجية

وأكد شندي، أحد أعضاء الفريق، بأنه لا يعلم السبب وراء هذه الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر، وقد تكون ضريبة النجاح، مشيرًا إلى أنه أكبر دليل على أن هذه الأنباء ما هي إلا إشاعات، هو ظهورهم معا مؤخرا في الحفلات الغنائية وأيضا تقديمهم لأغنية جديدة في السباق الرمضاني 2022.

وأضاف أن ذلك لا يمنع من تقديم كل منهم أغانٍ منفردة وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة «كل شخص هيقدم أغنية باسمه»، مؤكدًا على عدم انفصال الفريق ولكن كل منهم لديه الحرية في إنتاج أغان منفردة.

وقدم فريق المدفعجية، أغنية تتر مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، التي شاركت معهم في غناء التتر هي وباقي أبطال العمل، بينهم مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

أعمال المدفعجية في رمضان

يذكر أن فريق المدفعجية قدم مؤخرا أغنية التتر الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة الذي شارك في بطولتة يسرا وغادة عادل وشيماء سيف ومى كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقة في تتر مسلسل «بـ 100 وش» للفنانة نيللي كريم آسر ياسين.