ترشيح هيفاء وهبي لبطولة فيلم المدفعجية: عن عالم المهرجانات الشعبية

كشف الكاتب مدحت العدل، حقيقة ترشيح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لبطولة فيلمه الجديد عن عالم المهرجانات الشعبية، والذي يواصل كتابته حاليًا ويحمل اسم «المدفعجية».

وقال «العدل» لـ«الوطن»، إنّ هناك ترشيحات للبطولة النسائية في فيلم المدفعجية، لعل أبرزهن هيفاء وهبي ونيللي كريم، بينما لم يتضح الأمر بعد، حيث لم يدخل الموضوع في طور التعاقدات مع الفنانين، لاسيما وأنّ العمل لازال في مرحلة الكتابة.

هيفاء وهبي وأكرم حسني في «لو كنت»

وكانت هيفاء وهبي، تعاونت مع الفنان أكرم حسني، في أغنية جديدة، ولأول مرة، تحت اسم «لو كنت»، حيث حققت نحو 21 مليون مشاهدة، منذ طرحها قبل شهر تقريبًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من غناء هيفاء وهبي وأكرم حسني، وكلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وتقول كلمات أغنية هيفاء وهبي وأكرم حسني

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي أنا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.