السيسي: انفصال الأسر وتفككها من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انفصال الأسر وتفككها من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله، وارتفع عدد الأسر التي يحدث بها انفصال في مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، وحاولت الدولة بقدر الإمكان توفير شكل من أشكال التقاضي الذي يقلل حجم النزاع والخصومة على الأقل.

السيسي: تصريحات رئيس محكمة الأسرة سابقا كاشفة لنا ولمجتمعنا

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة سابقًا، حول كم الخلاف والخصام أمام المحاكم بين الأسرة الواحدة، من واقع وجوده على منصبة القضاء، «قعد يتعامل مع القضايا، والأمور اللي كشفها القاضي ده عن زيادة حجم الخصومات والانفصالات ده كاشف لنا ولمجتمعنا».