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الملك سلمان يرسل برقية عزاء لـ السيسي في ضحايا هجوم سيناء الإرهابي

خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله أن يجنب مصر وشعبها كل سوء ومكروه

كتب:

حسن رمضان
07:41 ص | الثلاثاء 10 مايو 2022
لقاء سابق بين الرئيس السيسي والملك سلمان

لقاء سابق بين الرئيس السيسي والملك سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوية على إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف «الرياض» مع مصر وشعبها الشقيق

أدان الملك سلمان في برقية التعزية، بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع مصر وشعبها الشقيق، وأعرب خادم الحرمين الشريفين لـ الرئيس السيسي، ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

ولي العهد يرسل برقية عزاء للرئيس السيسي

وأضاف الملك سلمان: «سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون»، فيما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس السيسي.

 

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