السيسي: «خايف الولاد والبنات يمتنعوا عن الزواج بسبب كثرة الانفصال»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نسبة كبيرة من الأسر المصرية تُعاني من الانفصال، وكانت هناك محاولات من أجل تصويب الأمور، ويوجد شكل من أشكال التقاضي يساهم على الأقل في تقليل حجم النزاع والخصومة، «مفيش على مستوى الدول إننا نقول الشريعة والدين بيقولوا راعوا الضمير ونقعد ساكتين، ده عامل من عوامل الضبط، لكن لا تغيب أبدًا القوانين وإجراءات الدولة في ضبط الموقف».

السيسي: لازم نسمع بعض

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»: «ما ينفعش نقول نناشد الأهالي ونناشد أولياء الأمور، ونناشد الأسر، ونكتفي بكده، مفيش حاجة اسمها كده، أنا مش بقول منعملهاش، بس لازم قانون يلزمنا كلنا، نقعد مع بعض ونسمع بعض، خايف أن البنات والولاد يخافوا من الزواج ويقولوا لأ، هنتجوز إيه؟ وهنتجوز ليه؟».