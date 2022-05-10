السيسي: نحتاج قوانين تحد من التفكك الأسري.. ولادنا وبناتنا في رقبتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان لديه اهتمام كبير بالقضايا الأسرية ومحاكم الأحوال الشخصية منذ أن كان شقيقة رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصية، « الكلام ده من 40 سنة، شقيقي كان بيحكيلي عن الآلام ومعاناة الأسر ، وحجم الانفصال وحجم التفكك الأسري، اللي أنا شايفها حتى الآن تتكرر، عاوزين مجموعة من القضاه تشوف الآلام دي بآمانة وحيادية وتجرد لصياغة قانون».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»،: « عاوز مجموعة من القضاء سواء متواجدين حاليا على منصة القضاء أو غادروها، مشهود لهم بالقدرة على صياغة مثل هذه القوانين، طبعا الكثير من القضاء يتمتعون بقدر كبير من التوازن».

وتابع: « أنا قولت الكلام ده من 3 سنوات، عاوزين عقد زواج يحل المسألة، كل النقاط اللي توقفنا عندها سواء الخلاف الأسري أو التفكك او الطلاق أو القضايا المعروضة أمام محاكم الأحوال الشخصية، إحنا مسولين كمصريين كله في محله، سواء قضاء أو دولة أو رئيس أو حكومة أو برلمان أو أزهر، كل من معني بشكل او بآخر، في رقبتنا ولادنا وبناتنا قدام ربنا».