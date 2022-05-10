وزير النقل: 93% نسبة تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ110 كيلومترات، وبلغ إجمالي معدلات التنفيذ بها 93%، وبلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع، التي بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

رئيس الوزراء يشيد بمشروعات النقل

وأشاد رئيس الوزراء، بمشروعات وزارة النقل التي أحدثت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، وهو أحد الأهداف المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة عملها.

وعرض وزير النقل كذلك آخر مستجدات موقف المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بطـول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، موضحا أنه من المخطط التشغيل التجريبي لأربع محطات نفقية هي محطات: ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلي لهذه المحطات خلال شهر يوليو المقبل.

كما عرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي LRT «السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدا أن مسار القطار الكهربائي يمتد بطول 103.3 كم، وإجمالي 19 محطة مُقسمة على 4 مراحل؛ الأولى بطول 65.63 كم، والثانية بطول 3.18 كم والثالثة بطول 18.5 كم، والرابعة بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان.

مسار القطار الكهربائي

ولفت إلى أن مسار القطار الكهربائي يبدأ من محطة عدلي منصور التبادلية مواز لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي لربط كافة مدن شرق القاهرة «السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر»، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي 103.3 كم و19 محطة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بلغت 94.5%، ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الاعتيادية بنسبة 98%، والأعمال الكهروميكانيكية بمعدل 93%، والوحدات المتحركة بنسبة 98%.

وأوضح أن المرحلة الأولى تمتد من محطة عدلي منصور وحتى مطار العاصمة بطول 65.63 كم، و11 محطة سطحية، أما المرحلة الثانية تمتد من بعد محطة مطار العاصمة حتى بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم.