وزير النقل: لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر

عقب انتهاء مراسم توقيع العقد التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، بشأن اتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر1» في ميناء دمياط، أدلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتصريح أكد خلاله أننا في وزارة النقل شرفنا اليوم بتوقيع هذا العقد بين هيئة ميناء دمياط وتحالف عالمي يضم عددا من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، سواء في إدارة وتطوير المحطات أو الخطوط الملاحية العالمية، وهو تحالف شركات «يوروجيت ألمانيا»، و«كونتشيب إيطاليا»، و«هاباج لويد»، بالإضافة إلى شركات مصرية وطنية متخصصة في مجال النقل البحري.

طول محطة الحاويات الثانية

وخلال تصريحه، أشار وزير النقل إلى أن طول هذه المحطة يبلغ نحو 2 كم طولي أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 مترا، موضحا أن هذه الأعماق تعتبر هي الأكبر من نوعها، والتي جرى بها تنفيذ محطات في كل الموانئ بمصر، كما أن هذا المشروع الذي نحن بصدده يأتي في إطار تخطيط وزارة النقل لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

المشروع الأشمل والأكبر

وأضاف الوزير أن محطة الحاويات الجديدة تضيف لميناء دمياط حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا في طاقة التداول، موضحا أنه المشروع الأشمل والأكبر، والذي جرى الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل في إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجيستي الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذي نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجيستيات.

وقال الوزير: نحن لا نعمل فقط في ميناء دمياط، ولكن نعمل أيضًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى التي نستهدف إحداث عمليات تطوير بها، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل البحري بالدولة المصرية.

بالإضافة إلى تسريع الإجراءات لزيادة طاقة التداول في الموانئ، فضلا عن زيادة خطوط الأسطول المصري، وزيادة عدد السفن التي سنستخدمها خلال الفترة المقبلة.

خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري

وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أننا نستطيع بذلك التأكيد أن لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.

من جانبه، عبر توماس إيكلمان، رئيس مجلس إدارة «يوروجيت» الألمانية، عن أنه شرف اليوم بتوقيع عقد للتعاون مع وزارة النقل، ومع شركائنا في إيطاليا، وأكبر الخطوط الملاحية العالمية، وقال: في الحقيقة لقد أصبح يوم 10 مايو 2022 تاريخا مهما لنا، ونحن كشركاء سعداء بهذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى أن شركته تعد أكبر مُشغلي الحاويات في ألمانيا، ونحن كتحالف نعد من الأربعة الأوائل في العالم كمشغلين لمحطات وخطوط ملاحية وأنشطة لوجيستية.

وأضاف «إيكلمان» أننا بدأنا التعاون مع وزارة النقل في مصر منذ عام 2018، ولقد تعاونا بشكل جيد للغاية لكي نحول ميناء دمياط إلى محور مهم للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط.

دعم الرئيس السيسي لهذا العمل

ووجه الشكر لوزير النقل على دعمه الكبير لهم منذ بدء العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن رئيس الجمهورية اجتمع بهم عدة مرات، إذ أكد دعمه القوي لهم.

كما أشار«إيكلمان» إلى تأكيد رئيس الوزراء دعمه لهم كذلك، موجها الشكر للقيادة السياسية وللدكتور مصطفى مدبولي على هذا الدعم الكبير، الذي أسفر عن مشروع ضخم باستثمارات كبيرة في ميناء دمياط، مؤكدا أن لديهم في التحالف ثقة قوية للغاية في الاقتصاد المصري.

وقال إن مجموعتنا تستهدف من هذا المشروع، الذي نقوم بتنفيذه والذي يبدأ من ميناء دمياط هو تحويل الميناء إلى أكبر محطة دولية للحاويات في العالم.