مي الغيطي تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي الأول الخميس المقبل

تطلق النجمة الشابة مي الغيطي، أول ألبوم غنائي غربي بعد غد بعنوان بينك PINK، ويضم 5 أغنيات استغرق تنفيذها عاما كاملا، والأغاني تدور حول اهتمامات الجيل الجديد مع رسالة إنسانية وجريئة حول موقف الشباب مما يحدث في العالم ورؤية خاصة للإنسانية ومفهوم الحب والعلاقة بالآخر وعبثية الإنسان في الكوكب مع طرح جديد في المحتوى والموسيقى.

حكاية مي الغيطي مع الغناء

يذكر أن الغناء الغربي موهبة مي الغيطي وعشقها الأول حيث تدربت في الأوبرا المصرية على يد الدكتور صبحي بدير منذ طفولتها، وانخرطت في التمثيل لكن لم تنسى الغناء.

وقدمت العديد من الأعمال الدرامية بداية من القاصرات إخراج مجدي أبو عميرة وجراند أوتيل ولا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل طايع إخراج عمر سلامة، وسلطانة المعز إخراج محمد بكير، وذودياك.

كما قدمت للسينما فيلم اشتباك الذي شارك في مهرجان كان، وهو من إخراج محمد دياب، وفيلم بنات ثانوي وريتسا وقمر 14 وغيرها، وقدمت للمسرح بدر البدور ويعرض لها الآن مسلسل سلطانة المعز، وذودياك على قناة النهار.

تفاصيل ألبوم مي الغيطي

ومن المقرر طرح ألبوم بينك PINk على أنغامي ومزيكا بداية من 12 مايو، وهو من إنتاج وتأليف وألحان مي الغيطي، وتوزيع إسلام وائل، وإخراج أشرف حمدي.