تشكيل لجان الإشراف على انتخاب ممثلي مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة قراراً بشأن تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة وحدات القطاع العام حتى 20 مايو

ونص القرار علي أن تشكّل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولى المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022.

يأتي ذلك برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي على الأقل أو ما يعادلها وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب، وذلك وفقًا للتشكيل المبين بالكشوف.

على اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل جديد

وأشار القرار إلى أنَّه في حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها، على اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل يطرأ فور حدوثه.