التجارة: إلزام المنتجين والمستوردين بتطبيق المواصفة القياسية المصرية لمركبات الطرق

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالزام المنتجين والمستوردين بالانتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيكل – مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق اوضاعهم وفقاً لاحكام القرار، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد

واوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد لرقم تعريف المركبة لانشاء نظام تعريف لمركبات الطرق طبقاً للنظام العالمي، مشيراً إلى أن رقم تعريف المركبة VIN تبرز أهميته للحصول عن طريقه على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة مثل اسم بلد المنشأ / الصانع/ سنه الصنع/ نوع السياره/ الرقم التسلسلي و (VIN) هو رقم فريد لكل سياره عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام تحددها الشركة المصنعة للمركبة بغرض تعريفها