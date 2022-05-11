اكتشاف متغيرين جديدين من «أوميكرون» في الولايات المتحدة

قال مسؤولون في القطاع الصحي الأمريكي، إنه تم اكتشاف نوعان جديدان من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتابعوا أنه من المحتمل أن يتجنب النوعان الجديدان، من المتغير أوميكرون، والمعروفين باسم BA.4 وBA.5، وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، ويرجع أصل ظهورهما إلى جنوب إفريقيا، اللقاحات والمناعة الطبيعية المتكونة بعد الإصابات السابقة.

المتغيرات الجديدة انتشرت في أكثر من 20 دولة

ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، عن «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» إن المتغير المعروف باسم BA.2.12.1 لا يزال سائدًا في الولايات المتحدة، والذي يشكل ما يقرب من نصف حالات الإصابات بكورونا، لكن المتغيرات الفرعية الجديدة من أوميكرون مثل BA.4 وBA.5 انتشرت في أكثر من 20 دولة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، بما في ذلك عدد قليل من الحالات لكل سلالة في الولايات المتحدة، وتابعت مراكز السيطرة على الأمراض إن أقل من 1 في المائة من الحالات في الولايات المتحدة من 17 إلى 23 أبريل مرتبطة بـ BA.4 وBA.5، لكن تم تصنيف الحالتين على أنهما متغيرات مثيرة للقلقوفي الوقت نفسه، تجاوزت معدلات الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا في أجزاء من مدينة نيويورك 20 في المائة مرة أخرى، حيث ارتفع معدل الإصابة ووصل إلى المستويات التي كانت سائدة خلال أواخر يناير، بزيادة 20 بالمائة تقريبًا في أسبوع ونحو 90 بالمائة في شهر واحد، كما رفعت المدينة مستوى التأهب إلى «متوسط» الأسبوع الماضي.

بايدن يجتمع مع زعماء العالم اليوم في قمة «كورونا»

من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن لعقد اجتماع لزعماء العالم في قمة فيروس كورونا، اليوم، بهدف تكثيف جهود الإغاثة من الفيروس في البلدان الفقيرة، كما دعت مجموعة من رؤساء الدول السابقين والحائزين على جائزة نوبل الولايات المتحدة للالتزام الفوري بخمسة مليارات دولار لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمي، وقبل القمة، دعا بايدن البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​إلى التبرع بملياري دولار لعلاجات فيروس كورونا، مثل حبوب باكسلوفيد، ومليار دولار من إمدادات الأكسجين للدول الفقيرة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي يقود حملة التمويل: «أريد أن تدرك أمريكا أن المرض لم ينته في أي مكان حتى ينتشر في كل مكان». وأضاف: «يجب ألا نظل نائمين حتى يظهر المتغير التالي من الفيروس».