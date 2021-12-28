«بايدن» يحذر من تكدس المستشفيات بمصابي كورونا.. وتقليص العزل 5 أيام

حذّر الرئيس الأمريكي، جو بادين، اليوم الثلاثاء، من تكدس المستشفيات الأمريكية بمصابي فيروس كورونا المستجد، وقال «بايدن»، إن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد لمواجهة الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن متحور«أوميكرون» الجديد، يمثل مصدر قلق لكنه لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر، وأكد أن الخطوات التي اتخذتها البلاد، في وقت سابق من هذا العام، لتوسيع قدرة اختبارات الكشف عن كورونا، لم تكن كافية لتلبية الطلب في ظل موجة جديدة من الإصابات بمتحور «أوميكرون».

تقليص فترة عزل المصابين إلى 5 أيام

وقلصت السلطات الصحية الأمريكية، الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم الأعرض إلى 5 أيام بدلا من 10 أيام، وقال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «يقصّر مركز السيطرة على الأمراض الوقت الموصى به للعزل من 10 أيام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام، حال عدم ظهور أعراض عليهم، متبوعة بـ5 أيام من إرتداء القناع الطبي، حينما يكون المصاب محاط بآخرين».

9 % من أسِرة المستشفيات الأمريكية مشغولة

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن أكثر من 9% من أسِرة المستشفيات الأمريكية كان يشغلها مصابو فيروس كورونا، ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرج»، ووصل عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا إلى 69 ألفا و281 سريرا، فيما جاء معدل نقل مصابي كورونا للمستشفيات الأمريكية، الأحد الماضي، أعلى بواقع 0.1 % من متوسط النسبة خلال 5 أيام ماضية.

و من جهة أخرى، طالب الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية بدراسة إلزامية تلقي اللقاح للسفر الجوي المحلي، و ذلك لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أن عدد الوفيات التي سجلتها الولايات المتحدة جرّاء الجائحة هي الأعلى بين دول العالم، حيث تجاوزت 816 ألف حالة وفاة، في حين جاء عدد الإصابات بالفيروس 52 مليون إصابة.