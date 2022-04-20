«موديرنا» تكشف عن جرعة معززة من لقاح أكثر فعالية ضد أوميكرون

أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية، أن لقاحها المعزز والمعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من متحورات فيروس كورونا المستجد، حقق نتائج إيجابية، بحسب ما جاء على شبكة «سكاي نيوز» عربية.

استجابة مناعية قوية

وقالت الشركة إن لقاحها المعزز المعدل، نجح في توليد استجابة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات الأخيرة والواسعة الانتشار بما فيها ذلك المتحور للقلق «أوميكرون».

وأضافت الشركة المصنعة للقاح المعدل أن لقاحها، الذي أُعيد تصميمه ومصنّف على أنه لقاح «ثنائي التكافؤ»، لافتة إلى أن هذا الأمر يعني أنه لقاحاً خاصاً ممزوج بمتغير «بيتا» مع الاحتفاظ بالصيغة الأصلية للتطعيم في جرعة واحدة.

وتابعت الشركة المصنعة، بأن الجرعة المعدلة تبدو وكأنها توفر حماية أقوى ضد الفيروس من معززها الحالي، مشيرة إلى أن اللقاح القديم تم تصميمه من أجل استهداف الشكل الأصلي لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تصميمه في أواخر 2019، أي قبل ظهور متغيرات ومتحورات فيروس كورونا المستجد.

لقاح ثنائي التكافؤ

وأوضحت الشركة المصنعة «موديرنا»، أن النتائج التي توصلت إليها بالنسبة للقاح المعزز الجديد ثنائي التكافؤ من نوع «بيتا»، أعطت مؤشرات تؤكد أن لقاح أوميكرون ثنائي التكافؤ سيعمل بشكل جيد أيضاً، وخاصة في ظل أن «بيتا» لديه بعض الطفرات التي تم اكتشافها مؤخراً في أوميكرون.

وأدى انتشار المتحور«أوميكرون» في الصين وخاصة في مدينة شنغهاي إلى تفشي الفيروس بشكل جديد، وتوقف الحياة داخل المدينة الصناعية، التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون وسط.

وقامت السلطات الصحية الصينية بالعديد من الإجراءات الصحية المختلفة، كان أبرزها حالة الإغلاق العام في المدينة، وتقسم المدينة إلى 3 مناطق إدارية مختلفة، على حسب طبيعة الحالات والإصابة داخل المدينة.

كما شهدت كوريا الجنوبية، ارتفاعاً في اعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة السلالة أوميكرون ووصل عدد الحالات اليومية 300 ألف حالة إلى أن انخفضت خلال الأيام السابقة، وقامت الدولة برفع قيود التباعد الاجتماعي، والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.د