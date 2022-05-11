لجنة بيطرية لفحص أسباب نفوق الإبل بمنطقة أوجارين جنوب السلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري بمطروح وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح، تضم أطباء وأساتذة وباحثين، للكشف عن الجمال التى نفقت لأحد المربين في مدينة السلوم، والتعرف علي سبب النفوق والأمراض التي تعاني منها، وكيفية التصرف من خلال أدوية وتحصينات مع باقي القطيع.

نفوق جمال في السلوم

كانت محافظة مطروح تلقت استغاثة من أحد مربي الإبل من منطقة أوجارين جنوب غرب مطروح، التابعة لمركز ومدينة السلوم، يشكو خلالها من نفوق مجموعة من الإبل التي يقوم بتربيتها خلال رعيه بها في الصحراء، واستجاب محافظ مطروح وأمر بسرعة الفحص للحالات النافقة والكشف عن أسبابها وإيجاد حلول لها.

أطباء بيطريون يكشفون على الإبل

وأكد الدكتور سعد الجويلى مدير عام الطب البيطري، تكليف أطباء من إدارة السلوم البيطرية بالتعاون مع الطب الوقائى بالمديرية، وجرى الانتقال، اليوم الأربعاء، لموقع النفوق وجاري الكشف عن الإبل واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة مع الحالة.

تربية الإبل في صحراء مطروح

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تتميز بتربية الإبل الصحراوية التي تنتشر في القرى والنجوع لدى العائلات وأبناء قبائل القطعان وأولاد علي والجميعات بطول الساحل الشمالي الغربي، ويجرى تربيتها في المناطق الصحراوية المفتوحة للاستفادة من المراعي الطبيعية في الصحراء جنوب مطروح، وتعد من أجود أنواع الإبل التي تعتمد على أكل العشب ومشرب مياه الأمطار من ومياه الآبار على مدار العام، ويجرى تقديم الخدمات البيطرية التى تحتاجها من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة على مستوى المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا.