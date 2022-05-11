أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي، في أول تعليق من الحكومة المصرية بشأن إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وكان العالم استيقظ فجر اليوم على نبأ استشهاد الصحفية والمراسلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل تقول تل أبيب إنها تحقق في الأمر وأنه من المحتمل أن تكون نيران فلسطينية، على حد زعمها.

أول تعليق من الحكومة المصرية بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.. السفير أحمد حافظ يتحدث

وضمن أول تعليق من الحكومة المصرية بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير.

كما طالب السفير أحمد حافظ بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وزارة الخارجية المصرية تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدة

وتتقدّم وزارة الخارجية المصرية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل.

وأكدت على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي.

ولاقى الحادث إدانات واسعة كونها جريمة تؤكد على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهكاته بحق الشعب الفلسطيني، واعتداء الاحتلال على الصحفيين، بما يخالف القوانين الدولية.

وتعد شيرين أبوعاقلة واحدة من أشهر الصحفيات والمراسلات التليفزيونات التي قامت بتغطية الأوضاع في فلسطين على مدار السنوات الماضية، لكن النهاية جاءت برصاص الاحتلال الإسرائيلي عندما كان يقتحم مخيم جنين بينما كانت هي تقوم بالتغطية الصحفية.