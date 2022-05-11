نجوم الفن ينعون وفاة شيرين أبوعاقلة: رحلت من كانت تنقل صورة الحقيقة

على مدار الساعات الماضية، أصبح حادث استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ51 عاما، بعد إصابتها بطلقات رصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي مع استشهادها، وحرص عدد منهم على نعيها.

نجوم الفن يتفاعلون مع وفاة شيرين أبو عاقلة

ونشر المطرب الفلسطيني يعقوب شاهين، صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «رحلت عنا أيقونة الإعلام العربي والفلسطيني، من كانت تنقل صورة الحقيقة والحق، لروحك الرحمة شيرين أبو عاقلة، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً».

عزيز الشافعي: شيرين أبوعاقلة شهيدة الصحافة

كما كتب الملحن عزيز الشافعي عبر «تويتر» ناعيًا وفاتها: ««إسرائيل كانت وستظل كيان مغتصِب ودولة احتلال مسكوت عن إرهابها واغتصابها الأراضي العربيه من قبل المجتمع الدولي الغربي الظالم، هذا ما تعلمناه من الصغر و هذا ما سنعلمه لأولادنا، ورحم الله شهداء فلسطين والعرب، تنضم إليهم اليوم الإعلاميه شيرين أبوعاقلة شهيدة الصحافة».

تامر حسين: حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة

بينما شارك الشاعر تامر حسين صورة لها عبر «تويتر» وكتب عليها: «شهيدة فلسطين صاحبه الكلمه الحُرة شيرين أبو عاقلة حسبنا الله ونعم الوكيل فى الخونه ومعدومي الإنسانية».

وكانت الفنانة أصالة قد كتبت: «شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يابطلة من وطن أبطال».