أهم الأحداث في فلسطين.. اقتحام «قبر يوسف» وإصابة 31 شخصا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق الأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحموا قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحجة أداء طقوسهم التلمودية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 31 فلسطينيًا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا يدعى «علاء مسكاوي»، يبلغ من العمر 29 عامًا، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز عسكرية في «الخليل»

وفجر اليوم الثلاثاء، نصبت القوات الإسرائيلية، عدة حواجز عسكرية في محافظة الخليل، وكثفت قوات الاحتلال تواجدها وانتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات في المحافظة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن مناورات الجيش العسكرية «مركبات النار» التي يجريها منذ أمس الاثنين، اشتملت التدريب على للتعامل مع سيناريوهات التعرض لسقوط صواريخ على المدن، مشيرًا إلى أنه سيجري تفعيل صافرات الإنذار في منطقة «رامات هشارون» في الساعة 10:05 صباحًا.

بدورها، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صورًا لتمركز جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مئات الفتحات المنتشرة على طول السياج الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة ومناطق الـ48، محذرة من خطورة تواجدهم بهذه الكثافة وبالشكل المكشوف.

وحذر ضابط سابق في جيش الاحتلال من تكرار عملية «وادي الحرامية» التي وقعت في مارس 2002 في شمال «رام الله»، حيث تحول حاجز لجيش الاحتلال إلى هدف لقناص تسبب بمقتل 10 إسرائيليين غالبيتهم من الجنود.

مسؤول إسرائيلي:«بايدن» قد يزور «مستشفى المقاصد» في القدس الشرقية

وقال مسؤول إسرائيلي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، محذرًا من أن المسؤول الأمريكي، قد يزور «مستشفى المقاصد» الذي يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين بمن فيهم سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومن المتوقع أن يزور بايدن، إسرائيل في أواخر يونيو المقبل، فيما أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إلى أن الرئيس الأمريكي قبل في 24 أبريل الماضي، دعوة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة «تل أبيب».

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، عومر بارليف وقيادة الشرطة وافقوا على طلب أردني لزيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في «المسجد الأقصى المبارك»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «عمان»، طلبت زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في المسجد، بينما طالب بارليف بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة «حماس» من «الأقصى».