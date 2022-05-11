«الصحة» توفر 7 أمصال مجانية للمواطنين داخل المستشفيات والوحدات

عممت وزارة الصحة والسكان منشور على مديريات الشؤون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الأمصال المجانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وتوفيرها داخل المستشفيات، وقالت الوزارة في منشورها إن هناك 7 أمصال توفرها الوزارة دون تحمل المواطن أي عبئ مادي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأمصال تستخدم حال تعرض المواطن إلى أي لدغة أو عقر أو حدوث تسمم غذائي بسبب الرنجة أو الفسيخ الفاسد، وحددت الوزارة الأمصال العلاجية على النحو التالي:

مصل الكلب

مصل التسمم الممباري

العقرب

مصل الحيات

مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي بي

مصل الثعبان

مصل التيتانوس

الحصول على المصل فورا بعد أي لدغة لتجنب المضاعفات

وعن أماكن توافر الأمصال، أكدت وجودها بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للوزارة، محذرة المواطنين من التراخي حال التعرض الى أي من تلك اللدغات أو العقر، وناشدتهم سرعة الحصول على المصل المناسب في توقيته لتجنب حدوث أية مضاعفات صحية.

الصحة تحذر من تجاهل رسالة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وناشدت المواطنين بضرورة عدم تجاهل رسالة وزارة الصحة والسكان في ظل انتشار التحورات من وقت لآخر.

وقالت الوزارة إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعمل على تعزيز مناعة الجسم مرة أخرى لمواجهة الفيروس والمتحورات، لافتة إلى توفيرها لجميع الفئات وليس كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، فضلا عن توفير كافة اللقاحات مجانا على مستوى جميع مراكز تلقي لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة من خلال توفير اللقاحات داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديد من خلال الفرق الطبية من أجل الوصول إلى المستهدف.