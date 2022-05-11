«الصحة العالمية»: الإبلاغ عن 348 حالة يشتبه في إصابتها بالتهاب الكبد الغامض في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك الآن 348 حالة محتملة من حالات التهاب الكبد الحاد بين الأطفال في خمس مناطق على مستوى العالم.

وتضاف الحالات الجديدة إلى 70 حالة أخرى تم الإبلاغ عنها سابقًا، وفقًا للدكتورة فيليبا إيستربروك، عالمة بارزة في قسم التهاب الكبد بمنظمة الصحة العالمية.

وتتقدم المملكة المتحدة حاليًا في الحالات مع نحو 163 حالة، وأبلغت ست دول فقط عن أكثر من خمس حالات، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا أنها تحقق في 109 حالات محتملة «مجهولة المصدر»، يوم الجمعة، وتعكس أرقام منظمة الصحة العالمية هذه الإضافة.

أمريكا تحقق في 109 حالات محتملة بالتهاب الكبد الغامض

وقال الدكتورة فيليبا إيستربروك، إن الحالات المبلغ عنها هي مزيج من الحالات الجديدة والتاريخية.

وأبلغ مستشفى «SickKids» في تورنتو أكبر مدن كندا عن سبع حالات محتملة للإصابة بالتهاب الكبد الحاد الوخيم، أمس الثلاثاء، وكلها «مجهولة المصدر» في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عامًا. وتم تحديد الحالات بين 1 أكتوبر 2021 و 30 أبريل 2022.

وأوضحت المستشفى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الحالات المبلغ عنها مؤخرًا هي زيادة عن السنوات السابقة ولا يزال من غير الواضح عدد الحالات الإجمالية الموجودة في جميع أنحاء كندا.

ويحدث التهاب الكبد عادة بسبب أحد فيروسات التهاب الكبد المعدية العديدة، مثل A وB، والتي لم يتم العثور عليها في الأطفال المصابين في تورنتو.

التهاب الكبد يحدث عادة بسبب أحد فيروسات التهاب الكبد المعدية العديدة

وقالت كبير مسؤولي الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام، يوم الجمعة، إن وكالة الصحة العامة الكندية قد اتصلت بمراكز طب الأطفال البالغ عددها 17 مركزًا في جميع أنحاء البلاد لمحاولة الحصول على فهم أفضل للوضع.

وأشارت إلى أنه قبل انتشار الوباء، لم يكن هناك سببا معروفا لنحو نصف حالات التهاب الكبد الوخيم بين الأطفال، قائلة «ما زلنا في مرحلة التحقيق لمحاولة معرفة ما إذا كانت أي من هذه القضايا مرتبطة بالفعل على الإطلاق».

وقالت: «كان هناك دائمًا التهاب الكبد وبعض الحالات الشديدة من التهاب الكبد لدى الأطفال في مرحلة ما قبل الوباء، ويمكن للمرء أن يتوقع حدوث ما بعد الجائحة أيضًا».