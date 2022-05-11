«الصحة» تعلن خطتها لتجهيز مجمع لتبريد اللقاحات بفاكسيرا خلال 3 أشهر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تصنيع ما يقرب من 33 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير وتجهيز مجمع التبريد الخاص بتخزين اللقاحات بفاكسيرا الخط الثاني في فاكسيرا، مشيرا إلى أن مجمع التبريد يعمل على استيعاب 150 مليون جرعة من اللقاحات، لافتا إلى أن الانتهاء من تطوير مجمع التبريد سيكون خلال 3 أشهر.

جعل مصر مركز لإنتاج اللقاحات

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن خطة التطوير تسعى إليها الدولة المصرية بهدف جعل مصر مركز لإنتاج اللقاحات وتصدير اللقاحات الدول الإفريقية، موضحا أن جائحة فيروس كورونا عملت على إعادة تطوير المنظومة الصحية ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم، جائحة فيروس كورونا استطاعت أن تربك أقوى الأنظمة الصحية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه من غير المتوقع أن تدخل مصر موجة جديدة من فيروس كورونا في التوقيت الحالي، مشيرا إلى دور اللقاحات والذي عمل على تخفيف حدة الأعراض في الموجتين «الرابعة والخامسة»، وجعل حدة الأعراض بسيطة ومتوسطة، و90% من الإصابات الموجودة حاليا هي إصابات بسيطة للغاية تحتاج إلى راحة لمدة أسبوع على الأقل.

الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا

وناشد عبدالغفار المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، لافتا إلى أن الجرعة التنشيطية ليست أمرا ترفيهيا بل أنها تعمل على مواجهة متحورات فيروس كورونا، مؤكدا أن اللجنة العلمية تتوقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، وهذا أمر طبيعي وليس بجديد التحورات سمة الفيروسات جميعا.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان سرعة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة للوزارة المختلفة لاستقبال كل استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.