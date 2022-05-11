محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توزيع أجهزة عرائس على 6 فتيات يتيمات

شهد اليوم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع أجهزة عرائس على 6 فتيات من الأيتام وغير القادرات، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية.

توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات

وقام محافظ القليوبية بتوزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس الأيتام، وقد شملت غسالات وثلاجات وبوتاجازات وحجرات نوم ومفروشات، وبعض مستلزمات تجهيز العرائس لكل فتاة بإجمالي 6 فتيات من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، حيث قدم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهن.

كفالة الأيتام في القرآن والسنة النبوية

وقال محافظ القليوبية، خلال كلمته بالاحتفال، إن القرآن الكريم والسنة المطهرة شددت على كفالة الأيتام وعدم تركهم وحرصت على تربيتهم في جو تسوده العزة والرحمة والالتزام بقواعد القيم والإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع

التحلي بالصبر وحسن معاملة الطرفين

وأكد الهجان على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وأن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم٬ التي تأمر برعاية اليتيم، مطالبا العرائس وأزواجهن بالتحلي بالصبر وحسن معاملة أحدهم للآخر لبناء أسرة مستقرة يسودها الود والحب والتسامح مقدما لهم التهنئة بمناسبة الزواج السعيد داعيا الله عز وجل أن يجعله زواجا سعيدا وأن يرزقهم الله الزرية الصالحة.