من بينها رسم القلب.. «الصحة» تستعرض خدمات برنامج رعاية كبار السن

قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إنّ برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يهدف إلى تعزيز صحة المسنين ورفع الوعي الصحي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها وتقديم المشورة الغذائية لهم بما يتناسب مع الحالة الصحية.

وتابع رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بـ وزارة الصحة والسكان في تقرير له، برنامج الرعاية الصحية الذي يقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل الكشف على الفم والأسنان وقياس نسبة الدم ورسم القلب والأشعة الخاصة به إلى جانب الموجات فوق الصوتية على البطن.

مبادرة 100 مليون صحة

وأضاف «عبدالرازق»، أن البرنامج يسير على خطي مبادرة رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة، حيث يمنح المواطن كارت للمتابعة الدورية للحالة الصحية وتحديد زيارتين سنوية لكل مريض، وحال الرغبة في التدخلات الطبية المتقدمة يتم تحويل المريض إلى المستشفيات المتخصصة، مؤكدا التنسيق بين برنامج الرعاية لكبار السن ومبادرة الرئيس «100 مليون صحة»، للوصول إلى المستهدف.

الخط الساخن لبرنامج رعاية كبار السن

واستعرض الدكتور وائل عبدالرازق الخدمات الطبية الأخرى التي يقدمها البرنامج ومن بينها: «الكشف على الأمراض السارية وغير السارية كضغط الدم والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية والأنيميا»، مطالبا المواطنين بضرورة التواصل مع البرنامج من خلال الخط الساخن 15335.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم التوعية الطبية للمواطنين بشكل يومي من خلال الخطوط الساخنة لها ومواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية رئيس الجمهورية.