الأمم المتحدة تعين سفراء جدد لمبادرة «شباب بلد» من نجوم الفن والرياضة

عينت الأمم المتحدة سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة «شباب بلد» التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited، التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP)، بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وحسب بيان المنظمة، فإنها تعمل كجهة تنسيق من الأمم المتحدة لمبادرة «شباب بلد» التي أطلقت بنجاح في منتدى شباب العالم في يناير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ودعم وزراء من الحكومة، ومسؤولين من الأمم المتحدة وقادة للقطاع الخاص وممثلين للشباب.

سفراء مبادرة شباب بلد

والسفراء الجدد، بحسب الترتيب الأبجدي، هم: أحمد داش، أسماء أبواليزيد، أمير المصري، وبطلة أفريقيا للجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، والفنانة رنا رئيس، وبطلة العالم لتنس الطاولة تحت 15 عامًا هنا جودة، والفنان نور النبوي، وبطلة السباحة في مسابقات أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة ياسمين حسان، وسيعملون بموجب أدوارهم الجديدة على التعريف بالمشروع ونشر الوعي بالمبادرة ودعم أنشطتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، التي سلمت «شهادات السفراء» إلى السفراء المعينين حديثًا، في حفل أقيم في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بحضور العديد من ممثلي الأمم المتحدة في مصر، إن «مصر تعد بلدًا محوريًا في المنطقة، وتضم أكبر عدد من السكان الشباب بين دول المنطقة مما يوفر فرصاً هائلة، وبدعم من شركائنا من القطاعات المختلفة، فإنني على ثقة بأن (شباب بلد) ستحدث تأثيرًا للشباب على نطاق واسع، ويسعدنا أن نرحب بسفراء المبادرة الدولية في مصر».

المبادرة تساعد الشباب على مواصلة رحلة التعليم

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، خلال الحفل إنه «جرى إطلاق (شباب بلد) بهدف مساعدة الشباب الحريصين على مواصلة رحلتهم التعليمية من أجل توظيف أفضل وتغيير إيجابي في المجتمع، ونحن نؤمن بتكافؤ الفرص للجميع، وعدم ترك أحد خلف الركب»

واضاف هوبكنز: «يسعدنا اليوم أن نرحب بالسفراء من نجوم الفن والرياضة، شكرًا لكم على التزامكم بإعطاء صوتكم للشباب في مصر ونشر الوعي بعمل المبادرة»

حشد الأصوات وتوحيد الجهود

وقالت الدكتورة غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير المبادرة العالمية في مصر«شباب بلد» بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إن حشد الأصوات وتوحيد الجهود جزء أساسي في أسلوب عمل المبادرة، وشباب بلد هي أكثر من مبادرة، فهي حراك مجتمعي شامل.

وأضافت: «نثق في أن انضمام هذه الأصوات الشابة المؤثرة إلى (شباب بلد) سيعزز فرص الوصول إلى جميع الشباب في مصر دون ترك أحد وراء الركب، ونشكر أصحاب هذه الأصوات المؤثرة على دعم المبادرة التي تطلق شراكة غير مسبوقة في مصر بين القطاعين الحكومي والخاص والشباب».

السفراء الجدد

وأعرب السفراء الجدد عن فخرهم باختيارهم لهذا الدور، وأكدوا حرصهم على توصل رسالة شباب بلد وتعزيز دورها لصالح الشباب في مصر، وسيتطوع السفراء الجدد بوقتهم ومواهبهم لنشر الوعي بجهود مبادرة «شباب بلد» الهادفة لتحسين حياة ملايين الشباب في جميع أنحاء مصر وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وتطمح المبادرة لأن تُصبح المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الساعين لضمان حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا في مصر على فرص للتعليم، أو اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف أو الحصول على وظائف، بالإضافة إلى توفير فرص طموحة لريادة الأعمال والمشاركة الإيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.