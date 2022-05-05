الأمم المتحدة: إجلاء 479 مدنيا من مدن أوكرانية في قوافل الصليب الأحمر

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه أكد في اجتماعه مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة وصول الدعم الإنساني وتنفيذ عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في أوكرانيا ومنها ماريوبول، لافتا إلى أنه طالب بفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بوصول المدنيين لمناطق بعيدة عن مصنع أوزفستال.

وأوضح «غوتيريش»، خلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، نقلته فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأمم المتحدة تنسق عملها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات الروسية والأوكرانية، بهدف توفير الإجلاء الآمن للمدنيين إلى أي مكان يريدونه، وأن تصل إليهم كل المساعدات الإنسانية.

3 قوافل إنسانية لإجلاء المدنيين

وأشار «غوتيريش» إلى أن هناك بعض التدابير التي أدت لنجاح الجهود الإنسانية في أوكرانيا، منها العمل مع الصليب الأحمر منذ 29 أبريل الماضي بدعم وتنسيق مع روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى انه حتى الآن اكتملت قافلتان للعبور الآمن.

وذكر، أن القافلة الأولى انتهت في 3 مايو الجاري، وجرى من خلالها إجلاء 100 مدني من مصنع أوزفستال و59 مدنيا من منطقة مجاورة، وفي القافلة الثانية جرى إجلاء 320 مدنيا من مدينة ماريوبول وضواحيها، والقافلة الثالثة تعمل حاليا.

توفير الإغاثة لحوالي 500 مدني عاشوا بدون مياه وغذاء

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يتم إعلان أي تفاصيل عن القوافل قبل اكتمالها لتفادي تقويض نجاحها، موضحا أنه في أوقات التواصل المكثف الحالية تظل الدبلوماسية الصامتة هي السبيل للنجاح حتى الآن.

وقال، أنه جرى توفير الإغاثة لحوالي 500 مدني بعد أن عاشوا بدون مياه وغذاء، وحكى الأفراد الذين تم إجلاؤهم لموظفي الأمم المتحدة عن قصصهم وأزماتهم التي شهدوها وصدماتهم في وقت الحرب.