الأمم المتحدة تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتدعو لتحقيق فوري

أدانت الأمم المتحدة، بشدة، مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، ودعت لإجراء تحقيق فوري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

أبو عاقلة أصيبت برصاصة حية في الرأس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبوعاقلة، أُصيبت برصاصة حيّة في الرأس وذكرت أنّ وضعها كان حرجا للغاية، والصحفي علي السمودي أُصيب أيضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين، وأصيب اثنان من الصحفيين بشكل خطير بعد استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين

وتبلغ شيرين نصري أبو عاقلة من العمر 51 عاما، وهي صحفية فلسطينية درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى وفاتها برصاصة في الرأس من جيش الاحتلال.