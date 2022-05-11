رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية»: الجامعات الأهلية تلبي احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجامعات الأهلية تسهم فى إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة، وتُلبى احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل خريجين قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية فضلاً عن تمتعها ببنى أساسية متطورة وصحية، مما يوفر بيئة أكثر ملائمة للبحث العلمي الذي يلبي طموحات مصر العلمية والتنموية مستقبلا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة العلمين الدولية، بروتوكول تعاون لإعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك في إطار تضافر جهود الجامعة والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن المصري.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، بمقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور : د.هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و د.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، ود. ماجد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنظمة الإدارية و المعلوماتية، ود. رانيا الشرقاوى، الاستاذ بجامعة الاسكندرية و رئيس لجنة اعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات صحية آمنة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة علي أرض الواقع.

وأوضح د. اسماعيل أن دعم القيادة السياسية للجامعات الأهلية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعى في مختلف انحاء الوطن ، مشيرا إلى النموذج الفريد الذي تقدمه الجامعات الأهلية بما تتيحه من تعليم مُتميز، يواكب العصر، ويلبى احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل خريجين قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج المقرر عقده مع الجامعة يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة دبلوم مهنى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وهي شهادة "متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد" ، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "Egyptian Certified Accreditation Professional "” EGYCA

ومن جانبه، رحب الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، بالتعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وقام بالتعريف بالجامعة و كلياتها وبرامجها العلمية والشراكات الدولية التي قامت بإبرامها مع مختلف الكيانات العلمية، مؤكدا أن الجامعة تفتح كل أبواب التعاون لتبادل الخبرات في مجال جودة الرعاية الصحية موضحا أن الجامعة تضم 16 كلية من بينها :طب الأسنان، الصيدلة، إلى جانب مستشفى جامعي تحت الانشاء.

وأعرب الدكتور الكردي عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والهيئة فى مجال القطاع الطبى خاصة و أن الجامعة من الجامعات الذكية و لديها رؤية متميزة ومختلفة فى الناحية التعليمية فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمي، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية، للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وخلال جولته بالجامعة، أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون المشترك مع الجامعة لافتا إلى التصميم الصحي لمنشآتها وانها تغطى منطقة جغرافية كبيرة إلى جانب وجودها في ثاني مدينة ذكية في مصر بعد العاصمة الادارية، وتوافر جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق النجاح. يذكر أن بروتوكول التعاون مع جامعة العلمين الأهلية هو سادس بروتوكول توقعه الاعتماد والرقابة الصحية، حيث قامت بتوقيع 5 بروتوكولات مع جامعات: القاهرة وبورسعيد وجنوب الوادي وبدر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تدريس برنامج ايجي كاب EGYCAP ، والذي يعد أول برنامج مصري لتأهيل وإعداد متخصص معتمد في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد بما يسهم في إعداد كوادر مدربة على تطبيق الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقًا لمعايير الاعتماد المصري الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"

وتعد جامعة العلمين الدولية واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تم إنشاؤها في 2020 بقرار جمهوري ضمن 4 جامعات أهلية هي (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)