 الديهي: الولايات المتحدة تعيد إدارة المشهد وترتيب أوضاع داخل الإقليم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بعد أيام من لقائه بالفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي زار مصر في أول زيارة خارجية له عقب توليه مهام منصبه، موضحًا أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لمصر ثم زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لمصر، ربما يكون للإعداد لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن بعض الصحف الأمريكية أشارت إلى زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال نهاية شهر يونيو المقبل، متسائلًا: «هل هذه الزيارة تكون لمصر أو لدولة عربية أخرى أم تكون لإسرائيل؟»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعيد إدارة المشهد مرة أخرى وترتيبات الأوضاع في الإقليم.

نشأت الديهي يهاجم أحمد عبد العزيز مستشار محمد مرسي

وعلى جانب آخر، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مقالا لـ أحمد عبد العزيز، أحد مستشارين محمد مرسي، والذي هرب من مصر ويقيم في تركيا، يقول خلاله أن الدولة المدنية مصطلح مضلل والمتعلمنين والمتأسلمين كفرة، ويطالب بتطبيق الشريعة واعتبار أي حد ضد الشريعة كافر، معلقًا: «والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده، لو طبقت الشريعة حق تطبيق لكان الحكم عليكم مفسدين في الأرض، وقطعت أياديكم وأرجلكم من خلاف».

حرية التعبير مكفولة

وأوضح الإعلامي، أن هناك مقالا للكاتب الصحفي جمال الجمل، كان صادمًا بالنسبة له، مشددًا على أن حرية التعبير مكفولة ولكن حرية التطاول غير مكفولة، وهناك فرق بين المعارضة والتطاول، معقبًا: «أنا قولت لجمال الجمل من قبل تعال عارض من مصر، ولكنه أخطأ طبقًا للقانون، والقانون يمثل سياجا حقيقيا لحقوق الآخرين، وهناك فارق بين حرية الرأي والتعبير المكفول وبين التطاول وممارسة رذائل الأدب.