عادل العمدة: القوات المسلحة اتخذت إجراءات سريعة للثأر للشهداء

أكد اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن البيان الصادر عن القوات المسلحة والفيديو الخاص بالضربات القاصمة التي وجهتها القوات لفلول العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية والمنعزلة، دليل على مدى الاحترافية والمهاراة، والإجراءات السريعة التي اتخذتها قواتنا المسلحة لأخذ الثأر لشهدائنا في عملية استهداف نقطة المياه غرب سيناء، والرد بسرعة عقب رصد وتحديد أماكن تلك العناصر التكفيرية والإرهابية.

العمدة: تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم تم بدقة ومهارة

وأضاف «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الفيديو الصادر عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة اليوم، يثبت مدى المهارة والدقة في تحديد أماكن تواجد العناصر التكفيرية والإرهابية واستهدافها.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة المصرية حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن مصر القومي، ومجابهة أية تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطن.

الحفاظ على أمن مصر القومي «مهمة مقدسة»

ولفت إلى أن جميع الأسلحة التخصصية، والإدارات المختلفة داخل القوات المسلحة، تتعاون للحفاظ على أمن مصر القومي.

وطمأن «العمدة» المواطنين، بأن العناصر الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، والقوات المسلحة عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن عمليات تتبع أي عناصر إرهابية أو تكفيرية تجري على أعلى المستويات، وباستخدام أجهزة حديثة.

وأوضح أن قوات إنفاذ القانون مستمرة في تمشيط كافة المناطق الصحراوية والمنعزلة والقريبة من المناطق الحدودية التي قد يتواجد بها بقايا العناصر الإرهابية والتكفيرية في إطار اتخاذ إجراءات تحفظ أمن مصر القومي.