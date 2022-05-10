وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة، بعنوان «الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة»، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمفكرين.

رئيس هيئة العمليات يشكر القيادة العامة للقوات المسلحة

وبدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة ومعاونة كافة أجهزة الدولة المصرية في مجابهة كل ما يخص الوطن من أزمات وتحديات.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل دور كافة الأجهزة المعنية بالدولة للاضطلاع بدورها لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة.

وزير الدفاع يشيد بالجهد المبذول في البحث

وفي نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مؤكدا أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن.

وحضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.