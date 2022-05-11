رولا خرسا: «الناس فاكرة شغلتنا دلع وفلوس وشهرة»

كتبت الإعلامية رولا خرسا بوست على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تستعيد به ذكرياتها عندما كانت مراسلة بالتليفزيون المصري وتغطي أحداث فلسطين: «استشهاد شيرين أبوعاقلة قلب عليّ المواجع.. قلب عليّ مخاطر عشتها زي شغلي في جنوب لبنان بعد التحرير، وغزة بعد ضربها من إسرائيل، وزي خناقاتي مع العساكر في فلسطين وصعوبة الوصول والتصوير في الجولان، زي قطار الصعيد والجثث اللي عدت جنبي، وحوار عزت حنفي بعد القبض عليه، وأحداث الكشح الطائفية ومجزرة كنيسة إسكندرية بعد العمل الارهابي، وحاجات كتير كتير كتير».

رولا خرسا: حياتي تعرضت للخطر

وأضافت رولا: «الناس فاكرة إن شغلتنا دلع وفلوس وشهرة يمكن فعلا هي كده لمذيعين كتير.. بس كده بينسوا إن إللي زيي اشتغلوا مراسلين عرضوا حياتهم للخطر، أنا أولادي لغاية النهاردة بيحاسبوني علي دا وبيقولوا لي: طب لو كان حصل لك حاجة، الناس شايفة جانب واحد بس مش شايفين البهدلة والمخاطر اللي فلوس الدنيا ما تعوضهاش، ورغم دا مقدرش أنكر أن أكتر حاجة شغلتي ادتها لي هي الحب، إني اشتغلت شغلانة بحبها مفيش يوم اشتغلت فيه مهما كان الخطر أو التعب ندمت وقلت أنا إيه إللي جابني هنا عشان كدة اكتر حاجة رجعت لي هي الحب».

رولا خرسا: عملت حاجة بحبها

وختمت حديثها كاتبة: «الحمد لله على نعمة إني عملت حاجة بحبها ممكن ناس تقضي عمرها وتكسب فلوس وشهرة ومجد بس ما تبقاش مبسوطة بإللي بتعمله.. والخطر أنا إللي كنت بسعى له عشان أقدم شغل حقيقي فيه ناس حقيقيين بتجارب إنسانية مختلفة وكله بفضل الله وتوفيقه الحمد لله نعمة وافضاله كتير اوي بس إحنا إللي بننسى».