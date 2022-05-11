رئيس «الأسقفية» يعزي القوات المسلحة في شهداء سيناء

قدم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التعازي للقوات المسلحة المصرية في استشهاد ضابط وجنود بسيناء مصليًا أن يمنح الله أسرهم الصبر والتعزية.

حرب مستمرة ضد الإرهاب

وقال رئيس الأساقفة في بيان له، إن الشهداء يبذلون أرواحهم بكل شجاعة فداء للوطن، في حرب مستمرة ضد الإرهاب تخوضها القوات المسلحة المصرية ليل نهار دفاعًا عن الوطن واستقراره.

وأكد «فوزي»، أن جميع المصريين مدينون لهؤلاء الشهداء الذين لم يتأخروا عن تلبية الواجب، حتى صعدت أرواحهم يستبسلون في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

الأسقفية تعزي شهداء سيناء

وجدد رئيس الأساقفة صلواته لمصر لكي تنعم بالاستقرار والهدوء والرخاء، وأن ينصر لله القيادة والجيش والشعب في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قد أعلن أن القوات المسلحة توجه عددا من الضربات القاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.